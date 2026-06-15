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Общество

В Хакасии разбился паралет с людьми, есть погибший

Пилот погиб при крушении паралета в Хакасии
Игорь Зарембо/РИА Новости

В Усть-Абаканском районе Хакасии упал паралет. Об этом сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что сейчас прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего и проводит «надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства».

До этого в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны России подтвердили информацию, заявив, что инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета. В сети появились кадры, на которых тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 падает на берегу Ангары в районе Свирска. На опубликованных снимках видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя некоторое время на месте поднялся столб дыма.

Ранее 68-летний парапланерист разбился в Кабардино-Балкарии.

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