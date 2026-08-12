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Общество

В Крыму пропали двое подростков

В Крыму волонтеры и полиция ищут двух пропавших 17-летних подростков
Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму ведутся поиски двух пропавших подростков. Об этом РИА Новости рассказал руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов.

Он пояснил, что 17-летние юноша и девушка проживали в одной из школ-интернатов Симферопольского района. О девушке не имеется информации с 10 августа, о юноше — с 11 августа,

Волонтеры проводят поиски совместно с полицией и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.

10 августа сообщалось, что в Псковской области больше суток искали девятилетнего мальчика, который ушел из дома без телефона и прятался от спасателей.

2 августа стало известно, что пропавшую 12-летнюю школьницу из Подмосковья нашли живой в Раменском районе.

До этого в Прикамье пятилетний мальчик ушел из дома, пока отец был в магазине, и заблудился.

Ранее в Дагестане в лесу нашли пропавшего четырехлетнего ребенка.

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