В Дагестане в лесу нашли пропавшего четырехлетнего ребенка

В Дагестане спустя 10 часов поисков нашли в лесу пропавшего в селе Мургук четырехлетнего мальчика. Об этом рассказал глава села Абакар Магомедов в беседе с РИА Новости.

«Вчера примерно в 18.00 (мск) мама четырехлетнего Ибрагима отлучилась минут на пять, и вдруг заметила, что мальчика нет. Весь дом обыскала – нет его. Выбежала на улицу, начала расспрашивать у всех, дошла до моего дома, говорит: мой мальчик исчез. Соседи сказали, что он с мальчиками шел наверх в гору, в сторону спортивной площадки. Я туда побежал, все обыскал, не было его там», — рассказал он.

На поиски ребенка пошли жители Мургука и соседних сел, полицейские, спасатели, а также представители районной и сельских администраций и местных организаций, отмечает агентство.

Ибрагима искали в лесу с помощью тепловизоров — ребенка удалось обнаружить уже глубокой ночью. Магомедов предположил, что ребенок пошел по тропинке в лес и остался там.

Известно, что мальчик с мамой приехали в село в гости к бабушке. Мальчик не пострадал, заключает агентство.

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