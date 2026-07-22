В Прикамье пятилетний мальчик ушел из дома, пока отец был в магазине, и заблудился. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

Инцидент произошел в Кудымкаре. Продавец уличной палатки заметила напуганного мальчика без присмотра взрослых и сообщила в полицию. На место выехал ближайший экипаж ППС. Полицейские успокоили малыша и доставили в отдел внутренних дел.

Инспекторы по делам несовершеннолетних быстро выяснили имя мальчика и связались с его отцом. Мужчина объяснил, что утром оставил спящего сына под присмотром старшего брата, а сам ненадолго вышел в магазин. Ребенок проснулся и пошел искать папу, он прошел значительное расстояние и добрался до центральной части Кудымкара, но в итоге заблудился. После установления всех обстоятельств полицейские передали ребенка отцу.

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