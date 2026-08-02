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Общество

Школьницу, пропавшую по дороге к бабушке, нашли живой

РЕН ТВ: в Подмосковье нашли живой пропавшую школьницу
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Пропавшую 12-летнюю школьницу из Подмосковья нашли живой в Раменском районе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девочку обнаружили в деревне Марково Раменского района. По предварительным данным, она ушла из дома после ссоры. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

12-летняя девочка уехала из деревни Цибино во второй половине дня 1 августа, домой несовершеннолетняя не вернулась и перестала выходить на связь. В поисках ребенка участвовали полицейские и волонтеры

До этого в Прикамье пятилетний мальчик ушел из дома, пока отец был в магазине, и заблудился. Мужчина утром оставил спящего сына под присмотром старшего брата, а сам ненадолго вышел в магазин. Ребенок проснулся и пошел искать папу, он прошел значительное расстояние и добрался до центральной части Кудымкара, но в итоге заблудился. После установления всех обстоятельств полицейские передали ребенка отцу.

Ранее в Ленобласти пропал подросток с инвалидностью.

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