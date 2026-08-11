Коммунальщик рассказал о спасении девочки в Дагестане во время наводнения

В Дагестане во время наводнения замначальника муниципального учреждения в Унцукульском районе Магомед Омаров спас девочку из потока воды. В беседе с RT он рассказал, что заметил ребенка, когда осматривал состояние дорог из автомобиля. По словам мужчины, поток воды был такой сильный, что сбил с ног и его самого.

Омаров объяснил, что во время сильных дождей выехал с коллегой на проверку повреждений асфальта и дорог после сильных ливней, но в какой-то момент услышал крики женщины и увидел ребенка, которого уносило течение. Мужчина выскочил из машины и погнался за девочкой, лицо которой уже полностью погрузилось в воду. Сильный поток при этом сбил его самого – по словам мужчины, он едва держался на ногах.

«Девочке на вид было лет семь. Когда я вытащил её, она была в шоковом состоянии, — вспоминает Омаров. — Потоком меня потом самого сбило, но я смог подняться с ребёнком. Рядом были ещё люди, и тут же прибежала мама девочки».

Мужчина добавил, мама ребенка была сильно перепугана, плакала и благодарила его за помощь. Он также рассказал, что это не первый раз, когда он спасает людей – так, несколько лет назад он вытащил из водохранилища тонущего ребенка.

В то же время Магомед Омаров признался, что его смущает внимание к произошедшему – по мнению мужчины, он не сделал ничего особенного. Он призвал не называть случившееся подвигом, подчеркнув, что, хоть и спас девочку, но ничем не рисковал.

«Ну замарался, промок — разве это страшно?» — добавил мужчина.

Напомним, в марте также мужчина спас ребенка, которого уносило течением по улице в Махачкале. В соцсетях опубликовали ролик, на котором видно, как ребенок шёл с мамой по тротуару, рядом на дороге разливался бурный поток. Женщина пыталась перенести ребёнка через него, но не смогла удержать. Очевидец, которым оказался работник местной закусочной Абдурахман, бросился на помощь и поймал ребенка, когда его уже уносила вода.

Позднее мама спасённого ребёнка рассказала, что девочка имеет расстройство аутистического спектра, поэтому она не совсем поняла, что конкретно с ней случилось, но стала очень часто плакать.

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