Стало известно о состоянии девочки, спасенной из наводнения в Махачкале

Спасенная из бурного потока воды шестилетняя девочка по имени Амина в Махачкале наглоталась грязной воды. Уже несколько дней у нее держится высокая температура, продолжаются тошнота и рвота, однако день, когда местный герой вытащил ребенка из воды, станет ее вторым днем рождения. Об этом RT рассказала мама спасенного ребенка.

По словам женщины, девочка имеет расстройство аутистического спектра, поэтому она не совсем поняла, что конкретно с ней случилось, но стала очень часто плакать.

«К тому же у неё временами как будто перехватывает дыхание. Этой ночью её рвало, сохраняется диарея, держится небольшая температура — 37,5. Она нахлебалась воды из лужи», — сообщила мама ребенка.

По ее словам, в день ЧП она вместе с дочерью шла в поликлинику, держа ее на руках. По улице при этом текли потоки воды. Женщина призналась, что не ожидала, что потоки такие мощные – во время перехода дороги ее сбило с ног, из-за чего она выпустила ребенка из рук, после чего девочку стало уносить водой. Спас ребенка проходящий по улице работник местной закусочной Абдурахман – он поймал девочку, вытащил ее из воды. По словам женщины, если бы не мужчина, то ее дочь могла не выжить, наглотавшись воды еще сильнее.

«Это её второй день рождения. Я очень хотела бы поблагодарить этого человека, сказать ему спасибо. Я обязательно позже встречусь с ним лично, как только девочке станет лучше», — рассказала мама спасенной Амины.

Напомним, в регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов, объявлен режим ЧС, который будет действовать ориентировочно до 3 апреля. Кроме того, в Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Махачкале открыли пункт временного размещения на базе гостиницы «Турист».