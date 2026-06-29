В Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море

В Дагестане школьник спас двух детей, которых уносило в море

В Дагестане 12-летний подросток спас двух детей, которых едва не унесло в море. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Дербент».

Инцидент произошел на набережной Дербента. Двое детей, купавшихся в море, попали в сильное течение, их родственники не могли помочь из-за расстояния. 12-летний мальчик, отдыхавший на пляже, бросился в воду, подхватил обоих малышей и удерживал их до прибытия спасателей.

Родители спасенных детей поблагодарили подростка и его отца за смелость. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого отдыхающие спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте. Вместе со спасателями они вытащили пострадавшего на берег, но к тому моменту он наглотался воды и уже не подавал признаков жизни. В ожидании приезда скорой помощи они около 15-20 минут делали мужчине непрямой массаж средства и искусственное дыхание. Реанимационные мероприятия успешно завершились, и пострадавшего передали медикам.

Ранее в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.