Немецкий аэропорт временно прекратил работу из-за беспилотника

Неизвестный беспилотник был замечен ранним утром во вторник в аэропорту немецкого Ганновера. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Отмечается, что аэропорт не отправлял и не принимался самолеты в период с 04:00 до 05:20.

В итоге шесть пассажирских рейсов опоздали, а один грузовой был перенаправлен. Другие подробности не приводятся.

5 августа на взлетной полосе в аэропорту Лейпцига был найден дрон с небольшим пакетом и взрывным устройством. Для его нейтрализации применили робота-сапера. Полиция Нижней Саксонии классифицировала инцидент как угрозу национальной безопасности.

Позже выяснилось, что найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой был оснащен 5G-антеннами. Это свидетельствует об управлении через мобильную связь и указывает на то, что это был не обычный дрон, отметил местный телеканал ZDF.

Ранее в Германии подняли вопрос об уничтожении БПЛА в небе над Украиной.