В Германии раскрыли подробности по поводу дрона в аэропорту Лейпцига

Найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой был оснащен 5G-антеннами. Об этом пишет телеканал ZDF со ссылкой на источники в органах безопасности.

«На беспилотнике со взрывчаткой, обнаруженном в аэропорту Лейпциг/Галле, были установлены 5G-антенны», — сказано в сообщении.

Это свидетельствует об управлении через мобильную связь и указывает на то, что это был не обычный дрон, который можно купить в магазине, выяснили журналисты.

5 августа на взлетной полосе в аэропорту Лейпцига был найден дрон с небольшим пакетом и взрывным устройством. Для его нейтрализации применили робота-сапера. Полиция Нижней Саксонии классифицировала инцидент как угрозу национальной безопасности.

Позже генеральный директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о необходимости усилить защиту от беспилотников в Германии, поскольку число инцидентов с дронами будет только расти. По его словам, Германия недостаточно защищена от таких угроз и не оснащена средствами ПВО «повсеместно». Он указал, что «помимо аэропортов, есть много других целей, имеющих решающее значение для нашей инфраструктуры».

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.