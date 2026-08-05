В Германии приостановили работу аэропорта из-за обнаружения дрона у самолета

В Германии на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Ан обнаружен дрон с небольшим пакетом и взрывателем. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Для обезвреживания дрона был задействован робот-сапер. Полиция Нижней Саксонии считает данный инцидент преступлением, представляющим угрозу национальной безопасности. Следователи не исключают, что это была диверсия. Поиски управлявшего дроном человека пока не увенчались успехом.

Также издание отметило, что один грузовой самолет на расстоянии шести километров от аэропорта столкнулся с неизвестным объектом на высоте 400 метров. После приземления в Ганновере в передней части самолета были обнаружены небольшие повреждения.

До этого газета Bild сообщала, что над аэропортом в Лейпциге был обнаружен неизвестный дрон. Во время его поисков на одной из взлетно-посадочных полос был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого один из самолетов был перенаправлен в Нюрнберг, а взлетно-посадочная полоса закрыта.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.