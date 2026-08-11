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Общество

В Татарстане похоронили погибшую при атаке БПЛА девочку

Погибшую при атаке БПЛА на Нижнекамск девочку похоронили в селе Новое Ильмово
Shutterstock

Пятилетнюю девочку, которая стала жертвой атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, похоронили 11 августа в селе Новое Ильмово Черемшанского района республики Татарстан. Об этом сообщили РИА Новости в администрации района.

Как заявлял глава Татарстана Рустам Минниханов, погибшая пятилетняя девочка в момент атаки спала на балконе квартиры. По информации минздрава республики, ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что муниципалитет выплатит семье девочки 1 млн рублей (дополнительно к выплатам от Татарстана в размере 2 млн рублей), а также полностью возьмет на себя организацию похорон. Решение похоронить несовершеннолетнюю в Черемшанском районе приняла ее семья.

10 августа дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские и производственные объекты Нижнекамска. В результате атаки не выжили 13 человек, среди них — пятилетняя девочка. Минниханов объявил понедельник траурным днем в Татарстане.

Ранее в больнице умер 13-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области.

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