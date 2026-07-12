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Армия

Раненный при атаке ВСУ в Белгородской области ребенок умер в больнице

В больнице умер 13-летний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ в Грайвороне
Мария Девахина/РИА Новости

Ребенок, пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

13-летний мальчик получил ранения, когда катался на велосипеде в городе Грайворон. Его увезли в детскую областную клиническую больницу со множественными осколочными ранениями лица и живота. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Несмотря на старания, врачи не смогли спасти его. Оперштаб принес соболезнования родным и близким мальчика.

До этого шестимесячный ребенок скончался после ночной атаки ВСУ в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, беспилотник упал на частный дом в Егорьевске, в результате чего произошел пожар. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, одного из несовершеннолетних спасти не удалось — малыш скончался по дороге в больницу, уточнил Воробьев.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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