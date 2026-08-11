В Бельгии ввели штраф за полив газонов

В Бельгии ввели штраф в €350 за полив газонов и наполнение бассейнов

В бельгийской коммуне Шиме на юге страны ввели штраф в €350 за чрезмерное расходование воды на фоне сильной засухи. Об этом сообщает RTL.

По данным телеканала, аналогичные ограничения действуют уже в 10 коммунах, однако в Шиме ситуация особенно напряженная — уровень грунтовых вод понизился до рекордного значения. Бургомистр коммуны Танги Дарденн пояснил, что запреты на полив газонов и наполнение бассейнов будут действовать до 31 августа.

В Словении также ввели ограничения на использование питьевой воды в 16 муниципалитетах на северо-востоке страны. Запрет касается полива садов и газонов, мойки машин, наполнения бассейнов — исключения сделаны только для базовых жизненных потребностей населения.

Рекордная жара и засуха привели к критическому обмелению Дуная в нескольких странах Европы, что затронуло судоходство, атомную энергетику и поставки топлива. Власти вводят экстренные меры для предотвращения энергетического кризиса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии массово ввели запреты и ограничения на использование воды.