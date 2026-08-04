На северо-востоке Словении запретили мыть машины и поливать сады

В Словении на территории 16 муниципалитетов северо-востока страны, в том числе в городе Марибор, вступил в силу запрет на использование питьевой воды для необязательных целей. Об этом сообщила государственная компания «Мариборский водопровод».

По данным компании, из-за длительного засушливого периода и повышенного потребления воды введен запрет на полив садов, газонов и других открытых территорий, мойку транспортных средств, общественных и частных зон, наполнение бассейнов и других водных сооружений.

Исключение сделано только для удовлетворения основных жизненных потребностей населения, уточнили в компании.

«Также запрещается забирать воду из сети пожарных гидрантов без предварительного согласия водопроводной компании Марибора», — говорится в публикации.

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