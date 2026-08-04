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Общество

На северо-востоке Словении запретили мыть машины и поливать сады

В 16 муниципалитетах Словении запретили мыть машины из-за жары
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

В Словении на территории 16 муниципалитетов северо-востока страны, в том числе в городе Марибор, вступил в силу запрет на использование питьевой воды для необязательных целей. Об этом сообщила государственная компания «Мариборский водопровод».

По данным компании, из-за длительного засушливого периода и повышенного потребления воды введен запрет на полив садов, газонов и других открытых территорий, мойку транспортных средств, общественных и частных зон, наполнение бассейнов и других водных сооружений.

Исключение сделано только для удовлетворения основных жизненных потребностей населения, уточнили в компании.

«Также запрещается забирать воду из сети пожарных гидрантов без предварительного согласия водопроводной компании Марибора», — говорится в публикации.

Рекордная засуха и аномальная жара привели к критическому обмелению Дуная сразу в нескольких странах Европы. Последствия уже затронули судоходство, атомную энергетику и поставки топлива. Власти ряда государств вводят экстренные меры для предотвращения масштабного энергетического кризиса. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Словении из-за жары могут остановить единственную в стране АЭС.

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