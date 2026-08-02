В Германии массово ввели запреты и ограничения на использование воды

Bild: более ста городов и районов Германии вели ограничения на расход воды

В Германии более 100 городов и районов ввели запреты на перерасход воды из-за засухи и дефицита водных ресурсов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Самые строгие ограничения вводились в Мюнхене, жителям которого запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере полив садов запрещен при температуре воздуха выше +27°C, а в Потсдаме под запрет попали государственные дворцовые сады.

В большинстве немецких городов и округов ограничения касаются сельского хозяйства — запрещен забор воды из рек и озер с помощью насосов для орошения полей.

Профессор городского водопользования Технического университета Мюнхена Йорг Дрювес отметил, что ситуация связана с малоснежной зимой, засушливой весной и аномально жарким летом.

«К сожалению, такие экстремальные явления — слишком жарко, слишком мало осадков, а затем снова слишком много осадков — стали новой нормой», — пояснил ученый.

По его словам, введенные меры направлены на сглаживание пиковых нагрузок, когда все одновременно поливают сады или наполняют бассейны, и система питьевого водоснабжения достигает предела пропускной способности.

Дрювес считает, что Германия позволяет себе чрезмерную роскошь, используя питьевую воду для полива садов и мытья машин. В качестве альтернативы он предлагает использовать очищенные сточные воды, как это уже делают Испания, Италия и Греция.

Однако это потребует значительных инвестиций: нужно будет проложить новые распределительные сети параллельно существующей канализационной системе. Дрювес также предложил построить трубопроводы для подачи воды из регионов с избытком водных ресурсов в засушливые районы. В противном случае, по его словам, локальный дефицит побороть не удастся.

Профессор добавил, что в большинстве федеральных земель, включая Бранденбург, Баварию, Нижнюю Саксонию и Рейнланд-Пфальц, уже есть районы, испытывающие нехватку подземных вод.

Ранее стало известно, сколько людей не пережили аномальную жару в Германии.