Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Германии массово ввели запреты и ограничения на использование воды

Bild: более ста городов и районов Германии вели ограничения на расход воды
Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM

В Германии более 100 городов и районов ввели запреты на перерасход воды из-за засухи и дефицита водных ресурсов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Самые строгие ограничения вводились в Мюнхене, жителям которого запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере полив садов запрещен при температуре воздуха выше +27°C, а в Потсдаме под запрет попали государственные дворцовые сады.

В большинстве немецких городов и округов ограничения касаются сельского хозяйства — запрещен забор воды из рек и озер с помощью насосов для орошения полей.

Профессор городского водопользования Технического университета Мюнхена Йорг Дрювес отметил, что ситуация связана с малоснежной зимой, засушливой весной и аномально жарким летом.

«К сожалению, такие экстремальные явления — слишком жарко, слишком мало осадков, а затем снова слишком много осадков — стали новой нормой», — пояснил ученый.

По его словам, введенные меры направлены на сглаживание пиковых нагрузок, когда все одновременно поливают сады или наполняют бассейны, и система питьевого водоснабжения достигает предела пропускной способности.

Дрювес считает, что Германия позволяет себе чрезмерную роскошь, используя питьевую воду для полива садов и мытья машин. В качестве альтернативы он предлагает использовать очищенные сточные воды, как это уже делают Испания, Италия и Греция.

Однако это потребует значительных инвестиций: нужно будет проложить новые распределительные сети параллельно существующей канализационной системе. Дрювес также предложил построить трубопроводы для подачи воды из регионов с избытком водных ресурсов в засушливые районы. В противном случае, по его словам, локальный дефицит побороть не удастся.

Профессор добавил, что в большинстве федеральных земель, включая Бранденбург, Баварию, Нижнюю Саксонию и Рейнланд-Пфальц, уже есть районы, испытывающие нехватку подземных вод.

Ранее стало известно, сколько людей не пережили аномальную жару в Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!