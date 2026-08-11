Аэропорты Московского региона перешли на особый режим работы

Столичный аэропорт Домодедово и подмосковный Жуковский временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщает Росавиация.

Пост опубликован в 1:45. В нем уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

На этом фоне мэр Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА, направлявшихся к Москве. Чиновник добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Накануне в Нижнекамске при ударе беспилотника ВСУ по хостелу не выжили девять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. В местном аэропорту прошлой ночью и утром тоже ограничивали полеты. Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел поврежденный из-за взрыва БПЛА дом: по его словам, дерево позволило избежать еще более разрушительных последствий.

Ранее сообщалось, что дрон в аэропорту Лейпцига ударил по самоуверенности Европы.