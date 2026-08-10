«Разделяем боль утраты». В Нижнекамске ВСУ ударили по хостелу с иностранцами

В Нижнекамске ВСУ атаковали хостел с иностранцами, погибли девять человек

В Нижнекамске при ударе беспилотника ВСУ по хостелу погибли девять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президентам Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью граждан их стран. Тела погибших вернут на родину после судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, Минниханов осмотрел поврежденный из-за взрыва БПЛА дом: по его словам, дерево позволило избежать еще более разрушительных последствий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Хостел, где живут работяги»

В Нижнекамске украинский беспилотник ударил по хостелу, в котором погибли девять из 13 жертв атаки ВСУ, сообщило правительство Татарстана. Постояльцами оказались иностранцы — граждане Узбекистана и Таджикистана.

«Был атакован хостел — погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия»,

— говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки погиб 30-летний гражданин Таджикистана и граждане Узбекистана. Как сообщает ТАСС, тела погибших вернут на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы и необходимых официальных процедур.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президентам Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву . «Их граждане среди погибших в хостеле, всего девять человек», — сообщила пресс-служба правительства региона.

В телеграммах подчеркивается, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

«Разделяем боль невосполнимой утраты. В этот тяжелый час наши мысли и чувства — с семьями жертв чудовищного теракта. Желаю им мужества, душевных сил стойкости, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал Минниханов.

Кроме того, глава Татарстана осмотрел место удара по хостелу. В разговоре с журналистами он уточнил, что объект не находился в промышленной зоне.

« Хостел, где живут работяги, — это совершенно не промышленная зона . <...> Погибли люди, которые не [работали] на производстве. <...> Это гражданские люди, которые находились на объекте, который не [был] рядом с промышленным объектом», — добавил Минниханов.

«Если бы не дерево»

Также Минниханов осмотрел жилой дом, который получил повреждения в результате взрыва БПЛА. Там в одной из квартир погибла пятилетняя девочка. В момент взрыва она спала на балконе. Ребенок умер до прибытия врачей.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе в квартире дома на Школьном бульваре»,

— поделилась местная жительница.

Минниханов обратил внимание, что дерево позволило избежать еще более разрушительных последствий. « Если бы не дерево, было бы намного хуже », — сказал он, общаясь с жителями поврежденного дома.

Глава Татарстана поручил городским властям в короткие сроки застеклить окна, чтобы жильцы могли как можно быстрее заехать в квартиры. Пока они находятся в пункте временного размещения на базе лицея №3 им. А.С. Пушкина.

«Все необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал, созданы. В школе и питание, и размещение. Сегодня мы постараемся, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе», — рассказал Минниханов.

Подрядчики, строители и проектировщики будут приступать к ремонту этого дома, добавил он.

Беспилотники ВСУ атаковали Нижнекамск 10 августа, под удар попал в том числе жилой сектор. В результате атаки погибли 13 человек, еще 78 получили травмы . Госпитализация потребовалась 25 пострадавшим, двое находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей , а пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей соответственно. Также будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.

10 августа в республике объявлено траурным днем. В Нижнекамске на электронных билбордах появились траурные баннеры с изображениями свечей и надписи: «Нижнекамск 10.08.2026».

Все праздничные и развлекательные мероприятия отменены, включая празднование 60-летия Нижнекамска, которое должно было пройти 15 августа.