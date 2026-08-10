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Общество

Хуснуллин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков в России

Хуснуллин: основная часть проблемы с обманутыми дольщиками в России решена
Павел Лисицын/РИА Новости

Проблема обманутых участников долевого строительства в России в целом решена. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

По его словам, на 1 января 2024 года в стране насчитывалось около 258 тыс. зарегистрированных обманутых дольщиков. Сейчас на федеральном уровне остается порядка тысячи человек, еще около 4–5 тыс. случаев приходится на региональный уровень.

Хуснуллин отметил, что оставшиеся дела относятся к наиболее сложным. Среди них — ситуации, связанные с уголовными разбирательствами в судах и необходимостью урегулировать вопросы передачи прав собственности на объекты.

Вице-премьер подчеркнул, что основная часть проблемы уже решена. Он также отметил вклад председателя правительства Михаила Мишустина и министра финансов Антона Силуанова, благодаря которым при нехватке средств удалось привлечь кредитное финансирование и обеспечить выплаты дольщикам.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о четырехкратном снижении количества проблемных объектов, связанных с недостроями для дольщиков.

Ранее российский миллиардер попался на многомиллионных хищениеях у дольщиков.

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