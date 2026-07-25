В Омской области число домов с обманутыми дольщиками сократилось вчетверо

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о значительном снижении количества проблемных объектов, связанных с недостроями для дольщиков. С начала текущего года число таких домов сократилось в четыре раза, приводит слова политика ТАСС.

«Полгода назад у нас было 30 с лишним домов. Осталось 8», — отметил Хоценко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы региона, для решения вопроса по оставшимся объектам разработаны соответствующие «дорожные карты». В частности, по двум домам уже достигнуты договоренности с ДОМ.РФ о завершении их строительства. В отношении остальных домов применяются альтернативные меры: либо осуществляются региональные выплаты, либо инвесторам предоставляются земельные участки под застройку нового жилья, которое впоследствии передается обманутым участникам строительства.

Хоценко также подвел итоги работы за прошлый год, отметив, что жильем было обеспечено 809 обманутых дольщиков. Для сравнения, за предыдущие четыре года этот показатель составил в сумме 600 человек. Губернатор подчеркнул, что решение проблемы находится под постоянным контролем властей до полного удовлетворения требований всех пострадавших.

Ранее российский миллиардер попался на многомиллионных хищениеях у дольщиков.