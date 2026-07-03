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Общество

Российский миллиардер попался на многомиллионных хищениеях у дольщиков

Миллиардер Астафьев получил срок за хищение сотен миллионов рублей дольщиков
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге миллиардера Дмитрия Астафьева приговорили к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Судом было установлено, что с ноября 2013 года по ноябрь 2017 года Астафьев, используя свое положение генерального директора трех строительных компаний, похитил средства участников долевого строительства. Общая сумма ущерба превысила 216,9 млн рублей, а пострадавшими признаны 779 дольщиков.

Два его сообщника, Елена Остроух и Сергей Иванов, получили условные сроки по пять лет с испытательным сроком в три года и штрафами по 100 тысяч рублей.

Астафьев был задержан и арестован в 2018 году, но позднее его отпустили под подписку о невыезде. В мае 2022 года против него, а также против Иванова и Остроух было возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении и растрате. Летом 2024 года Астафьеву изменили меру пресечения на арест в следственном изоляторе. Один из потерпевших сообщал о полученных угрозах со стороны обвиняемого.

Суд также удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального ущерба, взыскав с обвиняемых почти 2,5 млн рублей. Арест на имущество сохранен для обеспечения исполнения приговора.

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