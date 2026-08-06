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Общество

В России назвали главные риски онлайн-торговли алкоголем

Специалист Власов: продажа алкоголя в интернете вызовет резкий рост суррогата
Frank Roder/ Global Look Press

Если в России разрешат продавать алкоголь в интернете, то это приведет сразу к нескольким негативным последствиям. В том числе это значительно облегчит доступ несовершеннолетних к спиртному, а также приведет к резкому росту объема суррогата на рынке, заявил НСН кандидат медицинских наук, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов.

Он подчеркнул, что в первую очередь дистанционные продажи алкоголя «разбудят» диванную аудитории, которая воспользуется возможностью купить алкоголь, не выходя из дома. Вторая потенциальная группа, которая может пострадать от такого решения, — это подростки.

«Все эти цифровые штуки, связанные с невозможностью продажи, они с легкостью будут обходить», — убежден Власов.

Кроме того, вырастут объемы суррогата, считает специалист. Он отметил, что на сегодняшний день доля летальных исходов от употребления поддельного спиртного доходит до 24-28%.

«Безусловно, свободная продажа алкоголя в интернете эту цифру значительно увеличит в виду резкого усложнения контроля за ситуацией», — заключил эксперт.

До этого первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России необходимо запретить организацию онлайн-продаж алкогольных напитков и табака, так как это вредоносные товары. Такой подход к дистанционной торговле создает угрозу безопасности страны, убежден он.

Напомним, в 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России – ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Российский депутат назвал ключевые вопросы онлайн-торговли алкоголем.

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