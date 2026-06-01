В Госдуме оценили перспетиву онлайн-торговли спиртным и сигаретами в России

В России необходимо запретить организацию онлайн-продажи алкогольных напитков и табака, так как это вредоносные товары. Такой подход к дистанционной торговле создает угрозу безопасности страны, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев .

«Легализация дистанционной продажи товаров с возрастными ограничениями, а именно алкоголя и табака, однозначно является угрозой демографической безопасности страны и прямым саботажем стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентом», — убежден парламентарий.

По его мнению, важно добиться того, чтобы интернет стал безопасным для детей пространством, а не выступал площадкой, которая навяжет юным пользователям вредные зависимости. Гусев поддержал идею женского и родительского сообщества ввести мораторий на реализацию соответствующей инициативы, подчеркнув, что депутаты будут разрабатывать новые законодательные нормы, которые запретят организацию онлайн-торговли подобными товарами.

Напомним, в 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок.

