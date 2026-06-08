Российский депутат назвал ключевые вопросы онлайн-торговли алкоголем

Для организации онлайн-торговли алкогольными напитками необходимо сначала выработать четкие алгоритмы, в том числе по контролю возраста потребителей и качества продукции. Начинать реализацию проекта следует с продажи дорогих сортов спиртного с четкой проверкой всех основных вопросов, отметил депутат Саратовской облдумы, зампред комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин.

«Позиция Росалкогольтабакконтроля касательно торговли спиртным и табачными изделиями в интернете – прежде чем начинать обсуждение легализации, нужно выработать алгоритмы торговли – объяснима. Минздрав, к слову, придерживается аналогичной позиции», – напомнил депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Калинина, на сегодняшний день не продуманы ключевые вопросы дистанционной торговли спиртными напитками. В частности, непонятно, как именно будет контролироваться возраст покупателя, а также кто будет гарантировать качество продукции. При нарушениях неясно, кто будет отвечать – курьер или продавец. Что касается проверки возраста с помощью биометрии, то для этого необходимо сначала принять соответствующие законы, отметил депутат.

По его мнению, к реализации таких проектов следует подходить постепенно, начиная с дорогих сортов алкоголя, при продаже которых можно будет проконтролировать возраст заказчика и качество товара.

«Если процесс пойдет удачно, подключат другой ценовой сегмент», – пояснил Калинин, добавив, что другого пути на сегодняшний день нет.

До этого первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России необходимо запретить организацию онлайн-продаж алкогольных напитков и табака, так как это вредоносные товары. Такой подход к дистанционной торговле создает угрозу безопасности страны, убежден он.

Напомним, в 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России – ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России захотели остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя.