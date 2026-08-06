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Общество

Военные в Сеуте жалуются на многочасовые дежурства и плохое питание

La Razon: в Сеуте военные дежурят по 16 часов и плохо питаются
Fabian Bimmer/Reuters

Испанские военные в Сеуте и Мелилье жалуются на 16-часовые дежурства и плохое питание. Об этом пишет газета La Razon со ссылкой на профсоюз военных.

Как пишут авторы публикации, военные не могут брать отгулы, а дополнительные часы дежурства им не оплачиваются. Подобная ситуация складывается с 30 июля, когда в испанскую Сеуту на североафриканском побережье вторглись десятки тысяч марокканских мигрантов. Нелегалы добрались до автономного города вплавь либо пешком.

Согласно информации испанской стороны, в Сеуту пытались проникнуть от 50 до 60 тысяч мигрантов.

Накануне власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения детей мигрантов.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее король Испании отреагировал на события с мигрантами в Сеуте.

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