Король Испании отреагировал на события с мигрантами в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил свою «озабоченность и недовольство» в связи с миграционным кризисом в автономном городе Сеута на северном побережье Африки, который стал местом массового прибытия мигрантов. Об этом сообщило агентство EFE.

Монарх подчеркнул важность обеспечения безопасности автономных городов и предотвращения повторения подобных ситуаций. Он также отметил необходимость принятия мер, которые продемонстрируют жителям Сеуты и Мелильи поддержку со стороны остальной Испании.

Через границу испанского анклава Сеута на территории Северной Африки прорвались около 50 тысяч выходцев из Марокко. Мигранты использовали как сухопутные маршруты, так и морские пути.

Масштабный приток людей оказался слишком велик для местных властей, что вынудило Испанию задействовать вооруженные силы. Данное обострение спровоцировало дипломатическое противостояние между Мадридом и Римом: итальянская сторона рассматривает возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газета.Ru».

Ранее было названо число мигрантов, не переживших попытку проникновения в Сеуту.