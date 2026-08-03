Глава МИД Испании пообещал выдворить из Сеуты всех мигрантов «до последнего»

Глава МИД Испании Альбарес: из Сеуты будут выдворены все мигранты до последнего

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего». Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Подавляющее большинство тех, кто проник на территорию, уже вернулись в Марокко. Вернутся все до последнего», – заявил Альбарес.

Глава МИД Испании также раскритиковал позицию Италии, которая призвала временно исключить страну из Шенгена. Он указал, что «были государства, которые не оправдали ожиданий, правительства, которые не оправдали ожиданий», и Италия оказалась одной из них.

Через границу испанского анклава Сеута на территории Северной Африки прорвались около 50 тысяч выходцев из Марокко. Мигранты использовали как сухопутные маршруты, так и морские пути.

Масштабный приток людей оказался слишком велик для местных властей, что вынудило Испанию задействовать вооруженные силы. Данное обострение спровоцировало дипломатическое противостояние между Мадридом и Римом: итальянская сторона рассматривает возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее король Испании отреагировал на события с мигрантами в Сеуте.