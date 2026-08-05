В школах Сеуты разместят детей мигрантов

РИА Новости: в Сеуте начали переоборудовать школы в приюты для детей мигрантов

Власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения детей мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

Школы Reina Sofia и Principe Felipe готовят к открытию временных приютов для детей по просьбе министерства молодежи Испании, которое обеспечит финансирование и инфраструктуру.

На данный момент возле учебных заведений уже идет выгрузка продуктов, одежды и других необходимых вещей.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее была названа возможная причина миграционного кризиса в Сеуте.