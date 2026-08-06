Юрист рассказал, какой документ поможет уберечь себя от рисков при покупке вторички

Перед покупкой квартиры важно изучить выписку из домовой книги, установить всех прописанных и проверить, не относятся ли они к категории лиц с правом пожизненного проживания, например, отказавшихся от приватизации. Об этом Pravda.Ru рассказал советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

По его словам, квартиры на вторичном рынке могут быть сопряжены с юридическими рисками, поэтому иногда требуется полноценная профессиональная проверка. Если продавец намеренно скрыл факт наличия обременения, покупатель может потребовать расторжения договора. При этом расходы при покупке квартиры могут значительно вырасти из-за судебных издержек.

«Если продавец включил в договор купли-продажи гарантию об отсутствии граждан, претендующих на право пользования жильем после перехода права собственности, то покупатель может попытаться взыскать уплаченную сумму как существенное условие сделки. Дальнейшее решение остается на усмотрение суда», — отметил Барсуков.

Юрист Иван Миронов до этого говорил, что при покупке жилья на мошенничество указывает ряд признаков, в числе которых заниженная стоимость недвижимости и попытки продавца поторопить покупателя.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян считают покупку квартиры без помощи родителей почти невозможной.