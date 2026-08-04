Юрист рассказал, как распознать мошенничество при покупке жилья

При покупке жилья на мошенничество указывает ряд признаков, в числе которых заниженная стоимость недвижимости и попытки продавца поторопить покупателя. Об этом в разговоре с Tsargrad.tv рассказал юрист Иван Миронов.

По словам специалиста, в первую очередь о мошенничестве может свидетельствовать явно заниженная стоимость квартиры. Признаком аферы также может быть история жилья. Особенно внимательно следует относиться к объекту, у которого сменилось несколько собственников за короткое время. Признаком обмана нередко оказывается и поведение продавца, который давит, настаивает на сделке через банковскую ячейку и торопит потенциальных покупателей.

«Даже эти признаки не гарантируют, что вы не столкнётесь с проблемой, например, с «отказником от приватизации» — человеком, который сохранил право проживания в квартире, и выселить его будет невозможно. В этом случае единственный выход — обращаться в суд для признания сделки недействительной и требовать возврата денег», — объяснил эксперт.

Он призвал россиян не экономить на услугах юристов. В качественную профессиональную проверку жилья входят запросы запросы в Единый жилищный документ, форма №1 и данные ЗАГСа.

Кроме того, особенно внимательно нужно изучить документы продавца. Нередко в мошеннических схемах используются поддельные паспорта. В таком случае злоумышленник арендует чужую квартиру, получает паспорт собственника, вклеивает в него свою фотографию и выдает себя за владельца.

Юрист посоветовал проверять паспорт через ЗАГС или другие госорганы. Помимо этого, можно попросить продавца зайти на «Госуслуги», чтобы убедиться, что паспорт принадлежит именно ему.

Нотариус Москвы Борис Иванов до этого предупреждал, что сделки с недвижимостью, в которых одна из сторон выступает человек с доверенностью, считаются достаточно рискованными. В таких случаях он призвал проверять на дееспособность как владельца имущества, так и человека, который действует от его лица, подчеркнул эксперт.

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