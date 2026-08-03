Больше половины россиян считают покупку квартиры без помощи родителей почти невозможной

Больше половины россиян придерживаются мнения, что сегодня приобрести квартиру без помощи родителей почти невозможно. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опрос ГК «Гранель».

Согласно результатам исследования, 53% респондентов считают покупку жилья без родительской помощи крайне сложной. В то же время другие 34% россиян придерживаются мнения, что самостоятельно приобрести квартиру можно, но такой шаг сильно усложнит жизнь.

Только 13% участников опроса уверены, что смогли бы купить недвижимость без помощи со стороны родителей и серьезных трудностей.

Помимо этого, опрос показал, что 30% россиян считают родительскую помощь важной, но при этом не обязательной. Еще 24% респондентов предпочитают рассчитывать исключительно на свои силы. А 25% опрошенных признались, что их жизнь могла бы сложиться лучше, если бы им помогли с такой крупной покупкой.

«С одной стороны, 53% россиян считают, что без помощи родителей приобрести квартиру сегодня практически невозможно. С другой — лишь 9% получили такую поддержку со стороны своих семей, 24% принципиально хотят рассчитывать только на себя при покупке квартиры, а 12% вовсе считают помощь родителей при покупке недвижимости признаком слабости», — подчеркнула вице-президент по маркетингу ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

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