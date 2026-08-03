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Общество

Больше половины россиян считают покупку квартиры без помощи родителей почти невозможной

РИАМО: 53% россиян считают, что купить квартиру без родительской помощи сложно
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян придерживаются мнения, что сегодня приобрести квартиру без помощи родителей почти невозможно. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опрос ГК «Гранель».

Согласно результатам исследования, 53% респондентов считают покупку жилья без родительской помощи крайне сложной. В то же время другие 34% россиян придерживаются мнения, что самостоятельно приобрести квартиру можно, но такой шаг сильно усложнит жизнь.

Только 13% участников опроса уверены, что смогли бы купить недвижимость без помощи со стороны родителей и серьезных трудностей.

Помимо этого, опрос показал, что 30% россиян считают родительскую помощь важной, но при этом не обязательной. Еще 24% респондентов предпочитают рассчитывать исключительно на свои силы. А 25% опрошенных признались, что их жизнь могла бы сложиться лучше, если бы им помогли с такой крупной покупкой.

«С одной стороны, 53% россиян считают, что без помощи родителей приобрести квартиру сегодня практически невозможно. С другой — лишь 9% получили такую поддержку со стороны своих семей, 24% принципиально хотят рассчитывать только на себя при покупке квартиры, а 12% вовсе считают помощь родителей при покупке недвижимости признаком слабости», — подчеркнула вице-президент по маркетингу ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

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