Лантратова рассказала о вернувшихся на родину с Украины жителях Курской области

Аппарат уполномоченного по правам человека в России совместно с министерством обороны и другими ведомствами с 2024 года вернул в Россию с Украины 170 жителей Курской области. Об этом сообщила в интервью РИА Новости омбудсмен Яна Лантратова.

Она уточнила, что в 2024 году домой были возвращены 46 человек, в 2025 — 107, в этом году — еще 17.

Лантратова напомнила, что 27 июня в Россию привезли пять курян, о судьбе которых продолжительное время ничего не было известно. Сегодня они уже пребывают рядом со своими семьями, добавила уполномоченная по правам человека.

6 августа 2024 года украинские подразделения вторглись в Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее Лантратова раскрыла число пропавших без вести жителей Курской области после вторжения ВСУ.