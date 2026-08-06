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Общество

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Тверскую область

Королев: в Тверской области обломки дрона повредили хозпостройки в СНТ
Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на 6 августа Тверская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «МАКС» сообщил губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, в результате налета повреждения получили несколько хозпостроек в одном из садоводческих в одном из садоводческих товариществ (СНТ) области.

Кроме того, обломки БПЛА незначительно повредили фасад логистического комплекса Widdberries, добавил Королев.

Губернатор уточнил, что никто из работников склада и жителей СНТ не пострадал.

В этот же день ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о самой массированной атаке БПЛА на регион. По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 88 дронов ВСУ. Пострадавших в результате атаки нет, однако сгорел один частный дом, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, уточнил глава региона.

По информации Минобороны РФ в ночь на 6 августа силы ПВО сбили более 600 беспилотников над Россией.

Ранее Захарова обвинила Макрона в подстрекательстве Украины к терактам против россиян.

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