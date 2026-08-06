В Ярославской области отразили самую массированную атаку БПЛА

Губернатор Евраев: за ночь силы РЭБ и ПВО ликвидировали 88 БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале о самой массированной атаке БПЛА на регион.

«Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ радиоэлектронной борьбы и ПВОпротивовоздушной обороны ликвидированы все 88 беспилотников», — поделился Евраев.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Евраев добавил, что один частный дом сгорел, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, уточнил глава региона.

Московский проспект остается перекрытым, там продолжают ликвидировать последствия падения БПЛА.

Губернатор напомнил, что к фрагментам беспилотников нельзя приближаться или пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении обломков необходимо отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

6 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что средства ПВО отразили воздушную атаку на регион, уничтожив более 20 беспилотников.

По его словам, дроны сбивали в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.

Ранее в сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва.