В Ярославской области отразили самую массированную атаку БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале о самой массированной атаке БПЛА на регион.
«Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ радиоэлектронной борьбы и ПВОпротивовоздушной обороны ликвидированы все 88 беспилотников», — поделился Евраев.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
Евраев добавил, что один частный дом сгорел, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, уточнил глава региона.
Московский проспект остается перекрытым, там продолжают ликвидировать последствия падения БПЛА.
Губернатор напомнил, что к фрагментам беспилотников нельзя приближаться или пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении обломков необходимо отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.
6 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что средства ПВО отразили воздушную атаку на регион, уничтожив более 20 беспилотников.
По его словам, дроны сбивали в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.
Ранее в сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва.