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Армия

В Минобороны раскрыли количество сбитых за ночь украинских беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили более 600 беспилотников над Россией
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 6 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

Военные сбили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым, говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА противника были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО ночью и утром 6 августа отразили самую массированную атаку БПЛА на регион. Силами РЭБ и ПВО были ликвидированы 88 беспилотников.

В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших в сторону столицы. На фоне угрозы атаки дронов московские аэропорты Внуково и Домодедово временно перешли на особый режим работы.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.

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