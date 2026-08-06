Захарова: призывая к давлению на Россию, Макрон командует совершать теракты

Президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить давлению на Россию, прямо командует Украине совершать теракты против мирных россиян. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru.

Накануне Макрон написал в соцсети X, что Европейский союз и партнеры объединения продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку Украине. Об этом политик заявил на фоне ударов Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области.

Захарова подчеркнула, что граждане Франции должны знать, что руководство их страны лично участвует в террористической деятельности против российских женщин и детей.

5 августа в Минобороны РФ заявили, что ВС страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Ранее глава МИД Латвии пожаловалась, что провела ночь в бомбоубежище в Киеве.