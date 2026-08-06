Президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить давлению на Россию, прямо командует Украине совершать теракты против мирных россиян. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru.
Накануне Макрон написал в соцсети X, что Европейский союз и партнеры объединения продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку Украине. Об этом политик заявил на фоне ударов Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области.
Захарова подчеркнула, что граждане Франции должны знать, что руководство их страны лично участвует в террористической деятельности против российских женщин и детей.
5 августа в Минобороны РФ заявили, что ВС страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.
Ранее глава МИД Латвии пожаловалась, что провела ночь в бомбоубежище в Киеве.