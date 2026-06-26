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В Канаде разбился самолет, есть погибшие

СВС: в Канаде разбился самолет с пожарными, три человека погибли
Giorgos Moutafis/Reuters

В Канаде три человека погибли в результате крушения самолета с пожарными. Об этом сообщил телеканал СВС.

Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 разбился примерно в 50 км от населенного пункта Форт-Сипмсон. Спасатели были привлечены к тушению лесных пожаров в этом районе.

Отмечается, что самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 традиционно используется для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

До этого сообщалось, что в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Всего на борту находились 12 человек, никто не выжил.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам.

Ранее в Индии разбился военный самолет советского производства.

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