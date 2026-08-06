Экипаж пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 эвакуировали

Экипаж пропавшего самолета Cessna 182 эвакуировали и доставили в аэропорт Бодайбо вертолетом авиационного поисково-спасательного центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, у пилотов были небольшие ссадины и ушибы, их отвезли на осмотр.

«Они оба – невероятные молодцы. Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету», — написал губернатор.

О пропаже самолета Cessna 182 сообщил 3 августа Кобзев. В этот день воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета. На борту находились два человека.

Позднее Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что в Приангарье вышли на связь летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182. По его словам, пилот и летчик-наблюдатель самостоятельно собрали радиостанцию и, забравшись на сопку, передали свои координаты самолету, летевшему по маршруту Бодайбо — Иркутск.

Ранее в Канаде разбился самолет для тушения пожаров.