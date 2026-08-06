Стало известно время вылета для эвакуации экипажа Cessna 182 в Приангарье

Вылет вертолета за членами экипажа самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области, назначен на 9:00 (4:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников одного из выживших.

«Нам поступила информация от спасателей, что вылет вертолета за летчиками назначен на 9 утра по Иркутску», — заявил собеседник агентства.

О пропаже самолета Cessna 182 сообщил 3 августа глава Иркутской области Игорь Кобзев. В этот день воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета. На борту находились два человека.

Позднее Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что в Приангарье вышли на связь летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182. По его словам, пилот и летчик-наблюдатель самостоятельно собрали радиостанцию и, забравшись на сопку, передали свои координаты самолету, летевшему по маршруту Бодайбо — Иркутск.

Ранее в Канаде разбился самолет для тушения пожаров.