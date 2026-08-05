В Бразилии капибары присоединились к заседанию парламента

В Бразилии капибары зашли в парламент перед голосованием

В бразильском штате Мату-Гросу стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Об этом пишет Associated Press.

В столице штата Куябе капибары устроили неожиданный визит в здание парламента, войдя через главный вход. Вероятно, животные из соседнего парка решили освоить новое пространство.

Сотрудница Наяра Буэно парламента зафиксировала происшествие на видео и попыталась проводить зверей обратно в природу. По ее словам, такие визиты стали для персонала привычным делом.

В начале лета в Ставропольском крае на туристической ферме родились капибары — это очень редкий случай, поскольку эти животные почти не размножаются в неволе.

Популярность капибар в России привела к резкому росту цен на этих животных — их стоимость достигла 2 млн рублей, в то время как еще несколько лет назад капибару можно было приобрести за 80–200 тыс. рублей. Директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев отмечал, что многие учреждения начали искать капибар из-за их популярности, что вызвало дефицит.

Ранее в Крыму объяснили «страшную популярность» капибар.