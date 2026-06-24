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Общество

На ферме в российском городе появились на свет капибары

На Ставрополье на туристической ферме родились три детеныша капибары

В Ставропольском крае на туристической ферме родились капибары — это очень редкий случай, поскольку эти животные почти не размножаются в неволе. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации в «Максе».

«Редкое событие произошло на туристической ферме в Ставропольском крае — на свет появились сразу три детеныша капибары. Специалисты называют это событие уникальным для юга России», — говорится в сообщении.

В неподходящих условиях эти звери обычно не размножаются, поэтому рождение сразу трех особей говорит о том, для животных удалось создать близкую к естественной среде обитания обстановку, следует из сообщения властей.

Уточняется также, что самочувствие малышей хорошее: они находятся с мамой, кроме того, за ними наблюдают специалисты.

Популярность капибар в России привела к резкому росту цен на этих животных — их стоимость достигла 2 млн рублей, в то время как еще несколько лет назад капибару можно было приобрести за 80–200 тыс. рублей. Директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев отмечал, что многие учреждения начали искать капибар из-за их популярности, что вызвало дефицит.

Ранее российский зоопарк отказался менять белого медведя на дорогих японских капибар.

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