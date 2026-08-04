Названа возможная причина миграционного кризиса в Сеуте

Скоординированная кампания и вброс информации об открытии границы могли привести к миграционному кризису в испанской Сеуте. Об этом сообщили ТАСС в Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).

Как отметили в ассоциации, причиной информационной кампании стало решение Верховного суда Испании от 8 июля, согласно которому мигрантов, перехваченных в море у Сеуты и Мелильи, больше нельзя автоматически возвращать в страну происхождения.

Однако в соцсетях это решение исказили: появились утверждения, что Испания больше не может депортировать никого, кто прибывает в Сеуту по морю. Испанское правительство опровергло такие интерпретации, пояснив, что решение суда изменило лишь административную процедуру, добавили в GFCN.

Тысячи мигрантов из Марокко в конце июля незаконно попали в испанский автономный город Сеута — это эксклав Испании в Северной Африке и один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главы МИД стран ЕС обсудили ситуацию в Сеуте.