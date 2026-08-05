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Общество

В Ленобласти катер наехал на надувной матрас в акватории Ново-Свирского канала

В Ленобласти катер наехал на надувной матрас с двумя детьми
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ленинградской области катер наехал на надувной матрас с двумя детьми в акватории Ново-Свирского канала. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, на месте происшествия находятся дети в возрасте 5 и 8 лет, им оказывается медицинская помощь. Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов выехал на место для координации действий правоохранительных органов.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», — говорится в публикации.

На прошлой неделе в Хабаровском крае на пристани реки Амур катер врезался в лодку с пятью отдыхающими, одного из пострадавших спасти не удалось. Остальных пассажиров на берег доставило судно, проходившее мимо.

В конце июля на реке Исеть в Свердловской области перевернулись пять лодок. Три человека оказались в воде, их унесло течением. Один из пострадавших не выжил.

Ранее троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе.

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