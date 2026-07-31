Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе

В Туапсе подростков, катавшихся на сапбордах, унесло в море сильным ветром
Администрация Туапсинского муниципального округа/VK

В Туапсе трое подростков ушли на сапах в море и оказались в опасности, сообщили в администрации Туапсинского муниципального округа.

Инцидент произошел вечером 30 июля на центральном пляже. По словам очевидцев, несовершеннолетние вышли на воду и пробыли там около двух часов. Однако затем поднялся северный ветер, который начал уносить сапбордистов от берега.

В итоге они исчезли из виду, и свидетели сообщили об этом в экстренные службы. На место выдвинулись местные спасатели и сотрудники ЮРПСО МЧС России.

«Спустя полтора часа подростков обнаружили в четырех километрах от береговой зоны и приняли на катер. Все трое живы и здоровы», — уточняется в сообщении.

Под Красноярском благодаря собаке успели спасти маленьких детей из болота. Они катались по территории СНТ на беговелах и упали в воду, когда один попытался помочь выбраться другому. Сначала крики ребенка не вызвали тревоги у окружающих, поскольку соседи решили, что дети просто играют. Однако внимание привлекла собака, которая начала громко лаять и рваться с места. Местный житель вышел посмотреть, что произошло, и увидел детей, которые почти полностью ушли под воду. Мужчина прыгнул в водоем и сначала вытащил одного ребенка, а затем второго.

Ранее подросток пытался переплыть водохранилище в Краснодаре на бревне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!