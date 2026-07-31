Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе

В Туапсе трое подростков ушли на сапах в море и оказались в опасности, сообщили в администрации Туапсинского муниципального округа.

Инцидент произошел вечером 30 июля на центральном пляже. По словам очевидцев, несовершеннолетние вышли на воду и пробыли там около двух часов. Однако затем поднялся северный ветер, который начал уносить сапбордистов от берега.

В итоге они исчезли из виду, и свидетели сообщили об этом в экстренные службы. На место выдвинулись местные спасатели и сотрудники ЮРПСО МЧС России.

«Спустя полтора часа подростков обнаружили в четырех километрах от береговой зоны и приняли на катер. Все трое живы и здоровы», — уточняется в сообщении.

Под Красноярском благодаря собаке успели спасти маленьких детей из болота. Они катались по территории СНТ на беговелах и упали в воду, когда один попытался помочь выбраться другому. Сначала крики ребенка не вызвали тревоги у окружающих, поскольку соседи решили, что дети просто играют. Однако внимание привлекла собака, которая начала громко лаять и рваться с места. Местный житель вышел посмотреть, что произошло, и увидел детей, которые почти полностью ушли под воду. Мужчина прыгнул в водоем и сначала вытащил одного ребенка, а затем второго.

Ранее подросток пытался переплыть водохранилище в Краснодаре на бревне.