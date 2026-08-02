Катер врезался в лодку с пятью пассажирами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на пристани реки Амур катер врезался в лодку с пятью отдыхающими, одного из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа в районе пристани города Амурска. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону Амурска, когда в судно врезался катер, лодка опрокинулась.

Один из пассажиров получил тяжелые травмы, спасти его не удалось., остальных пострадавших на берег доставило судно, проходившее мимо. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

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