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Общество

Катер врезался в лодку с пятью пассажирами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае катер протаранил лодку с отдыхающими
Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровском крае на пристани реки Амур катер врезался в лодку с пятью отдыхающими, одного из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа в районе пристани города Амурска. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону Амурска, когда в судно врезался катер, лодка опрокинулась.

Один из пассажиров получил тяжелые травмы, спасти его не удалось., остальных пострадавших на берег доставило судно, проходившее мимо. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

До этого в Туапсе подростков, катавшихся на сапбордах, унесло в море сильным ветром. Несовершеннолетние вышли на воду и пробыли там около двух часов. Однако затем поднялся северный ветер, который начал уносить сапбордистов от берега. Когда дети исчезли из вида, свидетели обратились в экстренные службы.

Ранее на Волге женщина пропала после опрокидывания лодки.

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