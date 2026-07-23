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Пять лодок перевернулись на Урале, один человек не выжил

На Урале перевернулись пять лодок, один человек не выжил
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

На уральской реке перевернулись сразу пять лодок, один человек не выжил. Об этом сообщает МКУ Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского.

Инцидент произошел 22 июля на реке Исеть в Свердловской области. На воде опрокинулось пять лодок, которые находились в индивидуальном пользовании. Три человека оказались в воде, их унесло течением.

В результате один из пострадавших не выжил. Отмечается, что он не использовал средства индивидуальной защиты.

До этого в Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с людьми. На лодке находились пять человек, которые оказались в воде. Из них лишь один выбрался из воды самостоятельно, остальные четверо пропали.

Ранее дело завели после того, как на Москве-реке опрокинулась моторная лодка с детьми.

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