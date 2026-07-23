Пять лодок перевернулись на Урале, один человек не выжил

На Урале перевернулись пять лодок, один человек не выжил

На уральской реке перевернулись сразу пять лодок, один человек не выжил. Об этом сообщает МКУ Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского.

Инцидент произошел 22 июля на реке Исеть в Свердловской области. На воде опрокинулось пять лодок, которые находились в индивидуальном пользовании. Три человека оказались в воде, их унесло течением.

В результате один из пострадавших не выжил. Отмечается, что он не использовал средства индивидуальной защиты.

До этого в Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с людьми. На лодке находились пять человек, которые оказались в воде. Из них лишь один выбрался из воды самостоятельно, остальные четверо пропали.

Ранее дело завели после того, как на Москве-реке опрокинулась моторная лодка с детьми.