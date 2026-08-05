В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке дрона на больницу в Донецке

Один из раненных при атаке на больницу Донецка находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на больницу Донецка находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Республиканскую клиническую больницу им. Калинина. Второй находится в состоянии средней тяжести, он остался в той же больнице, которая подверглась удару», — сказали там.

До этого мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что в результате атаки на медучреждение женщина 1948 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, также ранения получили женщины 1946 и 1952 года рождения.

5 августа замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун уточнил, что все пострадавшие при ударе украинского дрона были пациентами отделения гастроэнтерологии.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по больнице.