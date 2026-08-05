Замглавврача Донецкой больницы рассказал об атаке дронов ВСУ

Врач Супрун: при атаке ВСУ на больницу в Донецке пострадали только пациенты

Все пострадавшие при атаке украинского дрона на больницу в Донецке были пациентами одного из отделений. Об этом рассказал замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун в беседе с РИА Новости.

«Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... Он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения», – сказал Супрун.

До этого мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что в результате атаки на медучреждение женщина 1948 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, также ранения получили женщины 1946 и 1952 года рождения.

Вооруженные силы Украины не впервые наносят удары по медицинским учреждениям в Донецкой народной республике (ДНР). 10 марта украинская армия атаковала больницу в ДНР, в которой находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников. В результате восемь человек не выжили, еще 10, среди которых девять медиков, пострадали.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по больнице.