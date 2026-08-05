В российском городе более 700 домов остались без воды

Тысячи жителей Улан-Удэ в Бурятии остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как рассказали в местном «Водоканале», в ходе работ по дренированию водовода на одной из улиц специалисты обнаружили утечку на пожарном гидранте.

«В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения», — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись 700 частных и 76 многоквартирных домов. Без воды остались три объекта в микрорайонах Аршан и Лысая Гора.

До этого свыше 72 тыс. абонентов остались без света на западе Донецка. Как уточнил глава города Алексей Кулемзин, в Кировском и Петровском районах на западе города были обесточены более 400 трансформаторных подстанций.

В июле сообщалось, что миллионы человек в Грузии остались без электричества. Причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетической компании. Отключение света произошло по всей стране.

Ранее два украинских города остались без электричества.