На территории всей Грузии отключили электричество

SHOT: миллионы человек в Грузии остались без электричества

Миллионы человек в Грузии остались без электричества, сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что электроснабжение отключилось на территории всей страны.

«Российские туристы рассказали ..., что домашний и мобильный интернет работает с перебоями и кое-где работает уличное освещение», — говорится в сообщении.

По информации издания, блэкаут произошел из-за масштабного сбоя в энергетической компании.

20 июля в Чехии непогода оставила без электричества тысячи домов. Причиной нарушений энергоснабжения стали шквалистый ветер, ливни и град, нанесшие особо сильный ущерб восточным регионам страны. Так, порывы ветра снесли крыши с нескольких строений. Спасатели и пожарные были вынуждены десятки раз выезжать на срочные вызовы.

14 июля мэр Горловки в Длнецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщал, что населенный пункт оказался полностью обесточен из-за аварии.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.