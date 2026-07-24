На территории всей Грузии отключили электричество

Миллионы человек в Грузии остались без электричества, сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что электроснабжение отключилось на территории всей страны.
«Российские туристы рассказали ..., что домашний и мобильный интернет работает с перебоями и кое-где работает уличное освещение», — говорится в сообщении.
По информации издания, блэкаут произошел из-за масштабного сбоя в энергетической компании.
20 июля в Чехии непогода оставила без электричества тысячи домов. Причиной нарушений энергоснабжения стали шквалистый ветер, ливни и град, нанесшие особо сильный ущерб восточным регионам страны. Так, порывы ветра снесли крыши с нескольких строений. Спасатели и пожарные были вынуждены десятки раз выезжать на срочные вызовы.
14 июля мэр Горловки в Длнецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщал, что населенный пункт оказался полностью обесточен из-за аварии.
Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.